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सरदारनगर स्थित चौरीचौरा तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। एसडीएम रवि कुमार सिंह और सीओ कुंदन कुमार सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान सबसे अधिक शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित आईं। इनके समाधान के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गईं।

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