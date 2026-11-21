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बेलीपार थाना क्षेत्र के हाटा में शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर सड़क हादसे में एक हाथी की मौत हो गई, जबकि महावत समेत दो युवक घायल हो गए। ईंट-भट्ठे के सामने सुबह करीब छह बजे अज्ञात वाहन ने हाथी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया।

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