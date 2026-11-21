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गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित

अनुराग रंजन

Updated Sat, 21 Nov 2026 12:54 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 12:54 PM IST







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मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शामिल हुए और पुरानी यादें साझा कीं। सम्मेलन के माध्यम से पूर्व छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच जुड़ाव को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ... और पढ़ें

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