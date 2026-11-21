गोरखपुर: अज्ञात वाहन की टक्कर से हाथी की मौत, महावत समेत दो युवक घायल; देखें वीडियो
जानकारी के अनुसार, हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र अंतर्गत झकही गांव निवासी हरीश सिंह का हाथी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान हाटा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
विस्तार
बेलीपार थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह सड़क हादसे में एक हाथी की मौत हो गई, जबकि महावत समेत दो युवक घायल हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर हाटा स्थित ईंट-भट्ठे के सामने सुबह करीब छह बजे अज्ञात वाहन ने हाथी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया।
शादी समारोह में शामिल होने के बाद गांव लौट रहा था हाथी
जानकारी के अनुसार, हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र अंतर्गत झकही गांव निवासी हरीश सिंह का हाथी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान हाटा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाथी की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में सेवई गांव निवासी महावत जाफर अंसारी (20) पुत्र राजू अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, फैयाज अंसारी (15) पुत्र जियाऊ अंसारी को भी चोटें आईं। सूचना पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल महावत को जिला अस्पताल पहुंचाया।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस फरार वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।
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