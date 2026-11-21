हादसे में सेवई गांव निवासी महावत जाफर अंसारी (20) पुत्र राजू अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, फैयाज अंसारी (15) पुत्र जियाऊ अंसारी को भी चोटें आईं। सूचना पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल महावत को जिला अस्पताल पहुंचाया।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस फरार वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।