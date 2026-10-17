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गोरखपुर: रेती चौक कालीबाड़ी में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा

अनुराग रंजन

Updated Sat, 17 Oct 2026 04:23 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 04:23 PM IST







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गोरखपुर के रेती चौक स्थित कालीबाड़ी में शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा स्थापना के साथ ही मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बन गया। श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। ... और पढ़ें

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