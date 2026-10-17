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गोरखपुर: घोष कंपनी चौराहे पर स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमा

अनुराग रंजन

Updated Sat, 17 Oct 2026 04:19 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 04:19 PM IST







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गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे पर शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा स्थापना के साथ ही क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया। श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। ... और पढ़ें

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