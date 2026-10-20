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गोरखपुर: विजयादशमी पर जगह-जगह भंडारे, बैंक रोड पर श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

अनुराग रंजन

Updated Tue, 20 Oct 2026 03:05 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 03:05 PM IST







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विजयादशमी के अवसर पर गोरखपुर शहर में जगह-जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। बैंक रोड पर आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पर्व के मौके पर लोगों में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। ... और पढ़ें

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