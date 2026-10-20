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गोरखपुर: विजयादशमी पर आरएसएस ने सूर्य नगर में किया शस्त्र पूजन, निकाला पथ संचलन

अनुराग रंजन

Updated Tue, 20 Oct 2026 03:10 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 03:10 PM IST







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विजयादशमी पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) गोरखपुर महानगर उत्तर भाग की ओर से सूर्य नगर में विजयादशमी उत्सव मनाया गया। इस दौरान विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया गया। इसके बाद स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला। कार्यक्रम में आरएसएस के प्रांत प्रचारक रमेश जी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे। ... और पढ़ें

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