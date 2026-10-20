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गोरखपुर: दशमी पर शुरू हुआ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन, नाचते-गाते निकले श्रद्धालु

अनुराग रंजन

Updated Tue, 20 Oct 2026 12:33 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 12:33 PM IST







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गाेरखपुर में मंगलवार को दशमी तिथि लगने के साथ ही कुछ श्रद्धालुओं ने सुबह से मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू कर दिया। श्रद्धालु नाचते-गाते प्रतिमाओं को लेकर विसर्जन स्थल की ओर जाते नजर आए। हालांकि, मंगलवार होने के कारण अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन बुधवार को किए जाने की संभावना है। ... और पढ़ें

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