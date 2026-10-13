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बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल सामानों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 07:02 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 07:02 AM IST







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गोरखपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सर्जिकल सामानों और दवाओं की खरीद में शासनादेश के उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ... और पढ़ें

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