{"_id":"6b01190a298eda6b97021ec1","slug":"video-cooperative-week-concludes-outstanding-performers-honoured-by-railway-employees-bank-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: सहकारिता सप्ताह का समापन, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: सहकारिता सप्ताह का समापन, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित

अनुराग रंजन

Updated Sat, 21 Nov 2026 09:37 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 09:37 AM IST







Link Copied



रेलवे इम्प्लाइज मल्टी स्टेट प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सहकारिता सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभापति राजेश कुमार सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन