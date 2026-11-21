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गोरखपुर: गोरखधाम एक्सप्रेस पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर नौ पर लगी यात्रियों की लंबी कतार

अनुराग रंजन

Updated Sat, 21 Nov 2026 09:29 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 09:29 AM IST







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छठ पर्व के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर नौ पर गोरखधाम एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए यात्रियों की लंबी कतार लगी रही। ट्रेन में सवार होने के लिए यात्रियों को काफी भीड़ का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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