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गोरखपुर: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने निकाला मार्च

अनुराग रंजन

Updated Sat, 21 Nov 2026 09:37 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 09:37 AM IST







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पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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