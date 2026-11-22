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गाेरखपुर: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और गलतियां सुधरवाने आए नागरिक

अनुराग रंजन

Updated Sun, 22 Nov 2026 01:45 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 01:45 PM IST







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बेतियाहाता स्थित मंगला माता मंदिर के पास लगाए गए विशेष कैंप में नागरिकों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और दर्ज विवरण में गलतियां ठीक कराने के लिए फॉर्म भरे। कैंप के माध्यम से लोगों को मतदाता सूची दुरुस्त कराने की सुविधा दी गई। ... और पढ़ें

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