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- आदर्श वैद्य के गुण, रोग निदान और आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों की दी जानकारीगोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय (एमजीयूजी) के गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बीएएमएस के नवप्रवेशित विद्यार्थियों को आयुर्वेद के सिद्धांतों और चिकित्सा के नैतिक मूल्यों से परिचित कराया गया। शनिवार को शारंगधर बैच 2026-27 के अभिमुखीकरण कार्यक्रम के चौथे दिन शरीर, मन और चेतना के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार बताया गया।गुरु गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ के शिक्षक डॉ. प्रांगेश कुमार मिश्र ने तैत्तिरीय उपनिषद के संदर्भ में आनंद की अवधारणा समझाई। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगमुक्त होना नहीं बल्कि शरीर, मन और चेतना के संतुलन के साथ आनंद की अनुभूति करना भी है। संहिता विभाग की सहायक आचार्य डॉ. प्रीति भाल्या ने चरक, सुश्रुत और वाग्भट के योगदान की जानकारी दी।उन्होंने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांगहृदय के चिकित्सकीय महत्व को समझाया। वहीं, रोग निदान विभाग की सह आचार्य डॉ. राम सैनी ने निदान पंचक के माध्यम से रोग की पहचान की प्रक्रिया बताई। काय चिकित्सा विभाग के सह आचार्य डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने चरक संहिता में वर्णित चिकित्सक के गुणों और चिकित्सा चतुष्पाद की जानकारी दी।उन्होंने विद्यार्थियों को रोगियों के प्रति संवेदनशीलता, गोपनीयता और सेवा भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। आचार्य साध्वी नंदन पांडेय ने संस्कृत भाषा और शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया। डॉ. रचना ने सद्वृत्त और चिकित्सा के नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। डॉ. दीपू मनोहर और डॉ. देवी आर. नायर ने बीएएमएस पाठ्यक्रम की जानकारी दी। योग प्रशिक्षक चंद्रजीत ने विद्यार्थियों को माइंडफुलनेस के तहत ध्यान और श्वास का अभ्यास कराया।