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गोरखपुर: स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़-चढ़कर किया रक्तदान

अनुराग रंजन

Updated Sun, 22 Nov 2026 12:24 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 12:24 PM IST







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सिविल लाइन स्थित गोकुल अतिथि भवन में एक नई आशा संस्था की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए मानवता और सेवा का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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