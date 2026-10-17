{"_id":"6ad36372eba1f3ed9400ba02","slug":"video-134-durga-idols-installed-in-sikriganj-area-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: सिकरीगंज क्षेत्र में स्थापित हुईं 134 दुर्गा प्रतिमाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिकरीगंज थाना क्षेत्र के गांवों में इस वर्ष आयोजन समितियों की ओर से कुल 134 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। दुर्गा पूजा से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए अहम होगा। किसी भी विवाद या उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस को क्षेत्र की गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी होगी।

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