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जीडीए बोर्ड की 131वीं बैठक, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

Mon, 31 Aug 2026 01:15 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:15 PM IST
131st meeting of the GDA Board; several proposals approved.
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) बोर्ड की 131वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने की।बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल, नगर आयुक्त अजय जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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