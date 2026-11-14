{"_id":"6af87bf04622f99088010146","slug":"video-yamuna-dead-fish-sonia-vihar-fir-bjp-aap-pollution-probe-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुना में मरी मछलियां, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी; राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत के बाद शनिवार को यह कार्रवाई की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस को विभाग से शिकायत मिली थी। वजीराबाद पुलिस स्टेशन में शरारत और गलत सूचना फैलाने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई है। यह घटना मृत मछलियों के दृश्य सामाजिक माध्यम पर सामने आने के दो दिन बाद हुई। इन दृश्यों में सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मृत मछलियां तैरती दिख रही थीं।

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