यमुना में मछलियों की मौत पर एफआईआर: पुलिस ने किस पर दर्ज किया मामला? भाजपा बोली- आप ने की ये घिनौनी करतूत

आप ने यमुना में फेंकीं मछलियां

इन दृश्यों ने जल प्रदूषण और नदी में संभावित जहरीले रिसाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मछलियों की मौत का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है। इस घटना ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा ने आप पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आप ने बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए मृत मछलियां नदी में फेंकी हैं। यह आरोप बीजेपी सरकार के यमुना सफाई के प्रयासों को लेकर है। आप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सरकार के यमुना सफाई के दावों पर सवाल उठाए हैं। आप ने नदी में संभावित संदूषण की जांच की मांग की है।