लाल किला ब्लास्ट: 29 अक्तूबर को गिरफ्तारी, 30 को खरीदी गई कार; बचाव पक्ष ने कोर्ट में उठाए कई सवाल

1 of 5 दिल्ली लाल किला धमाका - फोटो : अमर उजाला







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राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में आरोपों पर बहस हुई। इस मामले में आरोपी मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद के खिलाफ सुनवाई की गई। 10 नवंबर, 2025 को लाल किला के पास एक कार में विस्फोट हुआ था। इस घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई और अनेक घायल हुए थे।

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2 of 5 लाल किला धमाका - फोटो : पीटीआई

विस्फोट में आरोपी उमर उन नबी की मृत्यु हो गई थी

विशेष न्यायाधीश (एनआईए) प्रशांत शर्मा ने मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद की ओर से दलीलें सुनीं। यह सुनवाई एक बंद अदालत कक्ष में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विस्फोट में एक आरोपी उमर उन नबी की मृत्यु हो गई थी। दो अन्य आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। एनआईए ने तर्क दिया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। एजेंसी ने आरोपियों के बीच साजिश के पर्याप्त सबूत होने का दावा किया। कोर्ट ने अन्य आरोपी शोएब की ओर से दलीलें सुनने के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है।

3 of 5 लाल किला धमाका - फोटो : PTI

बचाव पक्ष की दलीलें

बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद का विस्फोट में इस्तेमाल हुई कार की खरीद से कोई संबंध नहीं है। उनका अन्य आरोपियों के साथ कोई संवाद भी नहीं था। वकील एम एस खान ने कहा कि मुजम्मिल शकील को 29 अक्तूबर को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी एक बड़े साजिश मामले में हुई थी। शाहीन सईद को भी 9 नवंबर को लखनऊ से जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी विस्फोट से ठीक एक दिन पहले हुई थी।

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आरोपियों की गिरफ्तारी और कार खरीद

बचाव पक्ष ने बताया कि उमर उन नबी ने विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार 30 अक्तूबर को खरीदी थी। यह कार फरीदाबाद, हरियाणा के एक कार डीलर से खरीदी गई थी। हालांकि, मुजम्मिल शकील 29 अक्तूबर को ही गिरफ्तार हो चुका था। यह कार आमिर राशिद के नाम पर थी। मुजम्मिल शकील ने न तो इस कार की खरीद में सहायता की और न ही इसका वित्तपोषण किया। उमर उन नबी फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय से अपने सहयोगियों की गिरफ्तारी की जानकारी के बाद घबराहट में था।

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