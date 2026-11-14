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दिल्ली टू मेरठ 36 मिनट में: नमो भारत चलाएगा फास्ट ट्रेनें, नए रूट का एलान, सिर्फ इन पांच स्टेशनों पर ब्रेक

Sat, 14 Nov 2026 05:02 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 14 Nov 2026 05:02 PM IST
सार

दिल्ली से मेरठ की दूरी कम हो गई है और गाजियाबाद सिर्फ आठ मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इन ट्रेनों से आनंद विहार से बेगमपुल तक का सफर 36 मिनट में पूरा होगा। व्यस्त समय में दोनों दिशाओं में आठ अतिरिक्त ट्रेनें चलेंगी। इनका ठहराव पांच प्रमुख स्टेशनों पर ही होगा।

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Namo Bharat to launch fast train services between Delhi and Meerut 36-minute journey starting November 16
दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों का समय बचाने के लिए 16 नवंबर से फास्ट ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में चलने वाली इन ट्रेनों का ठहराव केवल पांच प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इससे आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज आठ मिनट और आनंद विहार से मेरठ के बेगमपुल स्टेशन तक का सफर 36 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वहीं, गाजियाबाद से बेगमपुल पहुंचने में सिर्फ 28 मिनट लगेंगे। इन ट्रेनों से पूरे कॉरिडोर का सफर भी 50 मिनट से कम समय में पूरा हो सकेगा।

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुबह-शाम के व्यस्त समय में यात्रा को तेज बनाने के लिए यह पहल की जा रही है। दोनों दिशाओं में प्रतिदिन आठ अतिरिक्त फास्ट ट्रेनें चलाई जाएंगी। सुबह सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए दो-दो ट्रेनें सुबह आठ और साढ़े आठ बजे रवाना होंगी। इसी तरह शाम को दोनों दिशाओं में दो-दो ट्रेनें शाम छह और साढ़े छह बजे चलेंगी।
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पांच स्टेशनों पर ही रुकेंगी ट्रेनें
फास्ट ट्रेनों का ठहराव दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के केवल पांच प्रमुख स्टेशनों सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम पर होगा। सीमित ठहराव के कारण यात्रियों को कम समय में गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। खासकर दिल्ली और गाजियाबाद से मेरठ आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
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नियमित सेवाएं भी पहले की तरह चलेंगी
एनसीआरटीसी के मुताबिक, फास्ट ट्रेनों के परिचालन से नियमित नमो भारत सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा। पहले की तरह हर 10 मिनट में नियमित ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी। फास्ट ट्रेनें इनके अतिरिक्त चलाई जाएंगी। यात्रियों को ट्रेन में सवार होने से पहले स्टेशन पर लगे सूचना पट्ट देखने और प्लेटफॉर्म पर होने वाली उद्घोषणाओं को ध्यान से सुनने की सलाह दी गई है, ताकि वे फास्ट और नियमित ट्रेन के बीच अंतर समझ सकें।


रोजाना 1.1 लाख यात्री कर रहे सफर
दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 1.1 लाख यात्री इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में कॉरिडोर पर कुल पांच करोड़ यात्री यात्राएं पूरी होने का आंकड़ा भी पार हो चुका है। पिछले तीन महीनों में हर महीने औसतन 32 लाख से अधिक यात्री यात्राएं दर्ज की गई हैं।

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