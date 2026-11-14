Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Chief Minister Rekha Gupta attended the Agrasen Awards ceremony.

दिल्ली: अग्रसेन अवार्ड्स में पहुंची सीएम रेखा, महामंडलेश्वर गीता मनीषी महाराज का लिया आशीर्वाद

Sat, 14 Nov 2026 05:57 PM IST
अनुज कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 14 Nov 2026 05:57 PM IST
सार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अग्रसेन अवॉर्ड्स समारोह में भाग लिया। उन्हें मनीषी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस समारोह में मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित थे।

विज्ञापन
Delhi Chief Minister Rekha Gupta attended the Agrasen Awards ceremony.
अग्रवाल संगठन ने किया अवार्ड्स समारोह का आयोजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली सीएमओ की ओर से एक्स पर पोस्ट कर महाराजा अग्रसेन की विरासत को सेवा, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक कल्याण के शाश्वत मूल्यों के माध्यम से जीवित बताया।

विज्ञापन


अग्रसेन ग्लोबल अवार्ड्स 2026 में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महामंडलेश्वर गीता मनीषी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और समाज में योगदान के लिए पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।
विज्ञापन

 
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन द्वारा आयोजित इस समारोह में हरियाणा के मंत्री  विपुल गोयल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed