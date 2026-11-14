दिल्ली: अग्रसेन अवार्ड्स में पहुंची सीएम रेखा, महामंडलेश्वर गीता मनीषी महाराज का लिया आशीर्वाद
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अग्रसेन अवॉर्ड्स समारोह में भाग लिया। उन्हें मनीषी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस समारोह में मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित थे।
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दिल्ली सीएमओ की ओर से एक्स पर पोस्ट कर महाराजा अग्रसेन की विरासत को सेवा, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक कल्याण के शाश्वत मूल्यों के माध्यम से जीवित बताया।
अग्रसेन ग्लोबल अवार्ड्स 2026 में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महामंडलेश्वर गीता मनीषी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और समाज में योगदान के लिए पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।
Maharaja Agrasen’s legacy lives on through the timeless values of service, social harmony and collective welfare. At the Agrasen Global Awards 2026, Chief Minister Smt. Rekha Gupta received the blessings of revered Mahamandaleshwar Gita Manishi Maharaj and congratulated the distinguished awardees for their contributions to society. Organised by Akhil Bharatiya Agrawal Sangathan, the ceremony was also attended by Haryana Minister Shri Vipul Goel and other dignitaries. @VipulGoelBJP
विज्ञापनविज्ञापन— CMO Delhi (@CMODelhi) November 14, 2026
अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन द्वारा आयोजित इस समारोह में हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।