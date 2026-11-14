दिल्ली होगी साफ!: हर मंगलवार सभी वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान, एमसीडी मेयर का पार्षदों को निर्देश

दिल्ली नगर निगम 24 नवंबर से हर मंगलवार को एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाएगा। यह अभियान सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तीन घंटे चलेगा। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने शनिवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी।

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यह अभियान दिल्ली के सभी 250 वार्डों में चलाया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो किलोमीटर का क्षेत्र इसमें शामिल होगा। इसका मुख्य ध्यान कचरा-प्रवण स्थानों और नियमित सफाई के बावजूद स्वच्छता समस्याओं का सामना करने वाले क्षेत्रों पर रहेगा। मेयर वाही ने यमुना स्वच्छता अभियान के समान इस पहल को जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया।उन्होंने सार्वजनिक प्रतिनिधियों, नगर निगम अधिकारियों और स्थानीय लोगों से इसमें भागीदारी करने को कहा। पार्षदों को अपने वार्डों में कचरा-संवेदनशील बिंदुओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें अभियान के लिए पहचाने गए स्थानों का विवरण दो दिन पहले महापौर कार्यालय को जमा करना होगा।इस विशेष अभियान में सांसद, विधायक, पार्षद, वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी और सफाई कर्मचारी शामिल होंगे। अभियान में सड़कों, गलियों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खाली भूखंडों और कचरा-संवेदनशील बिंदुओं की भी सफाई की जाएगी। उन स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां कचरा बार-बार जमा होता है।सफाई से पहले और बाद की तस्वीरें महापौर कार्यालय और सोशल मीडिया पर साझा करनी होंगी। इससे काम की निगरानी और परिणामों का आकलन किया जा सकेगा। वाही ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, जबकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने निवासी कल्याण संघों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी का भी आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि स्वच्छता केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं हो सकती।