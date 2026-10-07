{"_id":"6ac68c9d9ac86927190a7f69","slug":"video-shopkeeper-arrested-in-delhi-with-106-banned-e-cigarettes-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में 106 प्रतिबंधित ई-सिगरेट के साथ दुकानदार गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली में 106 प्रतिबंधित ई-सिगरेट के साथ दुकानदार गिरफ्तार
द्वारका जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बिक्री और आपूर्ति के मामले में उत्तम नगर निवासी लालचंद (52) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके आर्यन पान सेंटर से अलग-अलग ब्रांड और फ्लेवर की 106 ई-सिगरेट बरामद की हैं। आरोपी के खिलाफ थाना द्वारका उत्तर में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि युवाओं के बीच प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई तेज की गई है। गुप्त सूचना पर सोमवार को सेक्टर-12, द्वारका में छापा मारकर आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में वह ई-सिगरेट के स्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।