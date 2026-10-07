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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Seemapuri building collapse Eyewitnesses describe scene of incident

सीमापुरी इमारत हादसा: मलबे के बाहर अपनों के इंतजार में परिजन, चश्मदीदों ने बताया हादसे का मंजर

Wed, 07 Oct 2026 07:48 PM IST
अनुज कुमार
Anuj Kumar अनुज कुमार
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:48 PM IST
Seemapuri building collapse Eyewitnesses describe scene of incident
हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। किसी को अपने परिजन के मलबे में दबे होने की चिंता सता रही है तो कोई लगातार बचाव दल से अपनों को जल्द निकालने की गुहार लगा रहा है। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर अचानक अफरातफरी मच गई। लोग मदद के लिए दौड़े और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की। सूचना मिलते ही राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचा और मलबा हटाने का काम शुरू किया। परिजनों का कहना है कि उन्हें अब सिर्फ अपनों के सुरक्षित बाहर आने का इंतजार है। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे के बाद की स्थिति और बचाव कार्य के दौरान सामने आई मुश्किलों को भी बताया।
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