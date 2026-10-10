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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Protesters raise questions about Delhi Police action

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोले हिरासत से बचे प्रदर्शनकारी? देखें ग्राउंड से खास रिपोर्ट

Sat, 10 Oct 2026 06:08 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:08 PM IST
Protesters raise questions about Delhi Police action
दिल्ली में अब भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस उन्हें एक जगह बड़ी संख्या में एकत्र होने से रोक रही है और लगातार हिरासत में भी ले रही है। इस बीच, पुलिस की हिरासत से बच निकले कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमर उजाला के रिपोर्टर से बातचीत की। उन्होंने अपनी मांगें रखीं और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
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