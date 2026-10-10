{"_id":"6aca31e0f8cd4d5e6f0924ee","slug":"video-protesters-raise-questions-about-delhi-police-action-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोले हिरासत से बचे प्रदर्शनकारी? देखें ग्राउंड से खास रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली में अब भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस उन्हें एक जगह बड़ी संख्या में एकत्र होने से रोक रही है और लगातार हिरासत में भी ले रही है। इस बीच, पुलिस की हिरासत से बच निकले कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमर उजाला के रिपोर्टर से बातचीत की। उन्होंने अपनी मांगें रखीं और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

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