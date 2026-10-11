{"_id":"6acb69b9a3553de1c60393b9","slug":"video-more-than-150-protesters-detained-from-connaught-place-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली प्रदर्शन: कनॉट प्लेस से संसद मार्ग तक पुलिस का सख्त पहरा, 150 से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल से संसद मार्ग तक भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को चिह्नित कर हिरासत में ले रही है। कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस की धरपकड़ जारी है। यहां से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर मौके से हटाया गया है। आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस और संसद मार्ग के आसपास से 150 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी है। वहीं, दिल्ली के रायसीना रोड पर संसद भवन से करीब 50 मीटर की दूरी पर एनएसयूआई के दर्जनों कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है।

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