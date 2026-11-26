देशभर में 100 स्थानों पर प्रदर्शन

एसकेएम ने 23 नवंबर को घोषणा की थी कि किसान इस अवसर पर देश भर में करीब 100 स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। इन प्रदर्शनों के माध्यम से किसान अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी मांगों का एक चार्टर सौंपने की भी योजना बनाई है। राष्ट्रीय राजधानी में, किसानों का मंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक मार्च निकालने का कार्यक्रम है। इस बीच, हरियाणा के किसान बहादुरगढ़ में इकट्ठा होकर टिकरी बॉर्डर की ओर बढ़ने की तैयारी में हैं, जो नियोजित विरोध का हिस्सा है। एसकेएम ने अपने ज्ञापन में केंद्र सरकार से 9 दिसंबर, 2021 को किसानों को दिए गए लिखित आश्वासनों का सम्मान करने का आग्रह किया है।