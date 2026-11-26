किसान आंदोलन के छह साल: 100 जगह विरोध का एलान, टिकरी से जंतर-मंतर तक हलचल की तैयारी; दिल्ली में धारा 163
किसान आंदोलन के छह साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को देशभर में करीब 100 स्थानों पर प्रदर्शन की योजना बनाई है। दिल्ली में मंदिर मार्ग से जंतर-मंतर तक मार्च प्रस्तावित है, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। नई दिल्ली जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए पुलिस ने अनधिकृत प्रदर्शन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
विस्तार
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने किसानों के आंदोलन के छह साल पूरे होने पर गुरुवार को नई दिल्ली में मार्च निकालने की योजना बनाई है। यह आंदोलन 26 नवंबर, 2020 को शुरू हुआ था, और अब इसके छह वर्ष पूरे हो रहे हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रस्तावित मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि उन्हें इसके लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, और परिणामस्वरूप कोई मंजूरी नहीं मिली है।
देशभर में 100 स्थानों पर प्रदर्शन
एसकेएम ने 23 नवंबर को घोषणा की थी कि किसान इस अवसर पर देश भर में करीब 100 स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। इन प्रदर्शनों के माध्यम से किसान अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी मांगों का एक चार्टर सौंपने की भी योजना बनाई है। राष्ट्रीय राजधानी में, किसानों का मंदिर मार्ग से जंतर मंतर तक मार्च निकालने का कार्यक्रम है। इस बीच, हरियाणा के किसान बहादुरगढ़ में इकट्ठा होकर टिकरी बॉर्डर की ओर बढ़ने की तैयारी में हैं, जो नियोजित विरोध का हिस्सा है। एसकेएम ने अपने ज्ञापन में केंद्र सरकार से 9 दिसंबर, 2021 को किसानों को दिए गए लिखित आश्वासनों का सम्मान करने का आग्रह किया है।
किसानों की प्रमुख मांगें
संगठन ने किसानों के लिए व्यापक ऋण माफी की मांग की है। उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसानों और कृषि श्रमिकों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये प्रत्येक के मुआवजे की भी मांग की है। ज्ञापन में उठाई गई एक अन्य प्रमुख मांग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बदलना है। इसके स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र के तहत एक फसल और पशुधन बीमा निगम स्थापित करने की बात कही गई है। ये मांगें किसानों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित हैं, जिनका उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
दिल्ली पुलिस का रुख
दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उन्हें प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिली थी। हालांकि, पुलिस ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने कहा कि उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा 26.11.2026 को काली बाड़ी से जंतर मंतर तक विरोध मार्च की योजना की सूचना मिली है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस मार्च के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और कोई अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने यह जानकारी सार्वजनिक करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की।
पुलिस ने दी चेतावनी
पुलिस ने आगे बताया कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। अधिकारियों ने कहा, 'अनधिकृत सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन, भाषण, नारेबाजी और धरने प्रतिबंधित हैं।' पुलिस ने सभी से धारा 163 बीएनएसएस के आदेश का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील भी की। पुलिस ने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे।