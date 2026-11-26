दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की याचिकाएं खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

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यह आदेश राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने द्वारा 13 अक्तूबर, 2025 को पारित किया गया था। इसमें भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों के लिए आरोप तय करने का निर्देश था। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने तर्क दिया था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में विफल रहा है।राबड़ी देवी ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने अनुमानों के आधार पर गलती से आरोप तय किए। तेजस्वी यादव ने भी निष्कर्षों को चुनौती देते हुए पर्याप्त सामग्री न होने की बात कही थी। लालू प्रसाद यादव के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया। उन्होंने बताया कि अभियोजन की मंजूरी मिलने से पहले ही चार्जशीट दाखिल हो गई थी। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि कथित लेनदेन सरकारी नीति के अनुसार किए गए थे। इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनके कार्यकाल में दो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) होटलों को नियमों का उल्लंघन कर लीज पर दिया गया। एक होटल राजद प्रमुख के करीबी सहयोगी प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता को आवंटित किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया कि होटल आवंटन में अनियमितताएं बेनामी व्यवस्था से जुड़ी थीं। इनमें लालू यादव के परिवार से जुड़ी एक कंपनी को करीब तीन एकड़ प्रमुख जमीन का हस्तांतरण शामिल था।