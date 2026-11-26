राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। हवा में नमी की कमी और ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण दिन में तेज धूप खिल रही है। हालांकि, रात के समय ठंड में लगातार वृद्धि हो रही है।

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। सुबह और रात के समय ठंड बढ़ेगी, जबकि दिन में धूप से थोड़ी राहत मिलेगी। एनसीआर में अधिकतम तापमान लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं, न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। 26 नवंबर को आसमान में हल्की धुंध रहने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।27 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और घना कोहरा छाने की संभावना है। सुबह के समय यह कोहरा उथला हो सकता है। इस दिन अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 28 नवंबर को भी मध्यम स्तर का कोहरा रहने का पूर्वानुमान है। तापमान में और गिरावट दर्ज होगी, जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।29 और 30 नवंबर को मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा रहेगा। इन दोनों दिनों में मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रहेगा। 1 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। इस मौसमी बदलाव के बीच दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में आंशिक सुधार देखने को मिल रहा है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई ऑरेंज जोन में बना हुआ है, जो पिछले कुछ दिनों की तुलना में बेहतर स्थिति है।