याचिकाकर्ता का पक्ष

सौरव दास ने यात्रा रोके जाने के सरकार के कदम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि सौरव दास को किसी भी लुक आउट सर्कुलर के जारी होने की पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि यह सर्कुलर किस कारण और उद्देश्य से जारी किया गया है। याचिका के अनुसार, उन्हें 23 नवंबर की रात दिल्ली हवाई अड्डे पर बिना किसी स्पष्ट कारण के रोका गया।