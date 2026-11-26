सोनिया विहार हत्याकांड: मुठभेड़ में धरा गया अमन गुर्जर, मंत्री कपिल मिश्रा के ऑफिस के पास मारी थी समीर को गोली
दिल्ली के सोनिया विहार में 16 नवंबर को 26 वर्षीय समीर की हत्या के मामले में वांछित मुख्य आरोपी अमन गुर्जर को पुलिस ने उस्मानपुर खादर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमन घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले मामले के दूसरे आरोपी नसीम दुर्रानी की बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई थी।
विस्तार
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के कार्यालय के पास हुई 26 वर्षीय समीर की हत्या के मामले में वांछित मुख्य आरोपी अमन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के उस्मानपुर खादर क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान अमन गुर्जर घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अमन की गतिविधियों पर थी पुलिस की नजर
यह अभियान दिल्ली पुलिस के उत्तर-पूर्वी जिला स्पेशल स्टाफ द्वारा सफलतापूर्वक चलाया गया। पुलिसकर्मियों ने जब आरोपी को घेरने का प्रयास किया, तो उसने उन पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से अमन गुर्जर घायल हो गया। समीर की हत्या 16 नवंबर को दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में हुई थी। इस जघन्य अपराध के बाद सोनिया विहार पुलिस स्टेशन ने तत्काल एक मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कई विशेष टीमें गठित की थीं। पुलिस टीमों ने अमन गुर्जर की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी थी। मामले में एक अन्य आरोपी नसीम दुर्रानी को पिछले सप्ताह बुलंदशहर में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था।
नसीम दुर्रानी का एनकाउंटर
नसीम दुर्रानी पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस टीमों को दुर्रानी की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद बुलंदशहर में उसकी सटीक खुफिया जानकारी मिली थी। इस विशिष्ट जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ), दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बुलंदशहर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस और दुर्रानी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में नसीम दुर्रानी गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई।
दुर्रानी का आपराधिक रिकॉर्ड और आगे की जांच
उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ के अनुसार, नसीम दुर्रानी एक आदतन और बेहद कुख्यात अपराधी था। वह अपने साथियों और गिरोह के सदस्यों के साथ उत्तर-पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करता था। एसटीएफ ने बताया कि दुर्रानी हत्या, सशस्त्र डकैती, अवैध हथियार रखने, चोरी और पुलिसकर्मियों पर हमला सहित कई गंभीर आपराधिक अपराधों में कथित रूप से शामिल था। अमन गुर्जर के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी भी चल रही है और पुलिस अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का इंतजार कर रही है।