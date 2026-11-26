अमन की गतिविधियों पर थी पुलिस की नजर

यह अभियान दिल्ली पुलिस के उत्तर-पूर्वी जिला स्पेशल स्टाफ द्वारा सफलतापूर्वक चलाया गया। पुलिसकर्मियों ने जब आरोपी को घेरने का प्रयास किया, तो उसने उन पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से अमन गुर्जर घायल हो गया। समीर की हत्या 16 नवंबर को दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में हुई थी। इस जघन्य अपराध के बाद सोनिया विहार पुलिस स्टेशन ने तत्काल एक मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कई विशेष टीमें गठित की थीं। पुलिस टीमों ने अमन गुर्जर की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी थी। मामले में एक अन्य आरोपी नसीम दुर्रानी को पिछले सप्ताह बुलंदशहर में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था।