रामलीला मैदान दिल्ली रैली: ममता बनर्जी और राहुल गांधी के संबोधन के मुख्य अंश

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राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेताओं ने शिरकत की। इस रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'दिल्ली चलो' के आह्वान के साथ जनता को संबोधित किया और अपनी बात रखी। वहीं, इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी रामलीला मैदान के मंच से रैली को संबोधित किया और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात व विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।

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