दिवाली पर निगरानी: दिल्ली में पटाखों संबंधी नियमों के पालन को लेकर की नजर, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी जिला पुलिस इकाइयों, विशेष प्रकोष्ठों और जमीनी स्तर पर तैनात पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले बाजारों, आवासीय कॉलोनियों और अन्य संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।अधिकारी ने कहा, ''सभी जिलों की पुलिस इकाइयां और टीम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रखेंगी कि लोग हरित पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित समय का पालन करें। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, दीपावली पर सुबह छह से सात बजे और रात आठ से 10 बजे तक ही प्रमाणित हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति है। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने आपातकालीन दलों को आग लगने की घटनाओं वाली जगहों पर बिना देरी पहुंचाने के लिए विशेष तैनाती योजना तैयार की है।