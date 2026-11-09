दिवाली की रात जहरीली हुई हवा: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल, जानें कितना दर्ज किया एक्यूआई

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों को मुताबिक, अलीपुर में 413, आनंद विहार में 352, अशोक विहार 340, आया नगर 352, बदरपुर 354, बवाना 434, चांदनी चौक 430, डीटीयू 430, द्वारका सेक्टर-8 में 393 एक्यूआई दर्ज किया गया।वही, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर 323, आईटीओ 407, जहांगीरपुरी 447, लोधी रोड 362, मुंडका 405, ओखला फेज-2 में 364, पटपड़गंज में 421, पंजाबी बाग 416, रोहिणी 442, विवेक विहार 442, नरेली 392, नॉर्थ कैंपस 445 एक्यूआई दर्ज किया गया।0-50 : अच्छा51-100 : संतोषजनक101-200 : मध्यम201-300 : खराब301-400 : बेहद खराब401-500 : गंभीर