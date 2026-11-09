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दिवाली की रात जहरीली हुई हवा: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल, जानें कितना दर्ज किया एक्यूआई

Mon, 09 Nov 2026 01:44 AM IST
Vijay Singh Pundir न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 09 Nov 2026 01:44 AM IST
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Pollution in Delhi NCR on Diwali night AQI News in hindi
दिल्ली में दिवाली की रात प्रदूषण - फोटो : ANI
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली का जश्न के बाद देर रात हवा का स्तर बेहद खराब हो गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के रात एक बजे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई 372 दर्ज किया गया।
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दिल्ली के कई इलाकों में 400 पार एक्यूआई
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों को मुताबिक, अलीपुर में 413, आनंद विहार में 352, अशोक विहार 340, आया नगर 352, बदरपुर 354, बवाना 434, चांदनी चौक 430, डीटीयू 430, द्वारका सेक्टर-8 में 393 एक्यूआई दर्ज किया गया।
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वही, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर 323, आईटीओ 407, जहांगीरपुरी 447, लोधी रोड 362, मुंडका 405, ओखला फेज-2 में 364, पटपड़गंज में 421, पंजाबी बाग 416, रोहिणी 442, विवेक विहार 442, नरेली 392, नॉर्थ कैंपस 445 एक्यूआई दर्ज किया गया।
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एक्यूआई का मतलब समझिए
0-50 : अच्छा
51-100 : संतोषजनक
101-200 : मध्यम
201-300 : खराब
301-400 : बेहद खराब
401-500 : गंभीर
 
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