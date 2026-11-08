रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई: चार जुआरियों को दबोचा, 2.40 लाख रुपये बरामद
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 06:46 PM IST
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रेलवे पुलिस स्टेशन ओडीआरएस की टीम ने जुआ अधिनियम के तहत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2,40,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई 07 नवंबर 2026 को सुबह लगभग 04:05 बजे हुई। एएसआई नरेंद्र, हेड कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल सुखवीर गश्त पर थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि चार व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं।
ये लोग पुलिस स्टेशन ओडीआरएस के गेट नंबर 1 के पास थे। यह स्थान ऑटो रिक्शा पार्किंग स्थल के करीब है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने पासे की मदद से जुआ खेलते चारों व्यक्तियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी मिली। इस नकदी के जुए की गतिविधि से जुड़े होने का संदेह है।
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ये लोग पुलिस स्टेशन ओडीआरएस के गेट नंबर 1 के पास थे। यह स्थान ऑटो रिक्शा पार्किंग स्थल के करीब है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने पासे की मदद से जुआ खेलते चारों व्यक्तियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी मिली। इस नकदी के जुए की गतिविधि से जुड़े होने का संदेह है।
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ये हुए गिरफ्तार
पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान की है। इनमें 31 वर्षीय शहजाद शामिल है, जो गीता कॉलोनी, दिल्ली का निवासी है। दूसरा आरोपी 30 वर्षीय शानू है, जो शास्त्री पार्क, दिल्ली का रहने वाला है। तीसरा आरोपी 68 वर्षीय बाल किशन है, जो वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली का निवासी है। चौथा आरोपी 54 वर्षीय रमेश कुमार है, जो नंद नगरी, दिल्ली का निवासी है।
पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान की है। इनमें 31 वर्षीय शहजाद शामिल है, जो गीता कॉलोनी, दिल्ली का निवासी है। दूसरा आरोपी 30 वर्षीय शानू है, जो शास्त्री पार्क, दिल्ली का रहने वाला है। तीसरा आरोपी 68 वर्षीय बाल किशन है, जो वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली का निवासी है। चौथा आरोपी 54 वर्षीय रमेश कुमार है, जो नंद नगरी, दिल्ली का निवासी है।
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ये सामान हुआ बरामद
आरोपियों के पास से कुल 2,40,500 रुपये नकद और जुए में इस्तेमाल होने वाले पासे बरामद हुए हैं। पुलिस ने बरामद नकदी और अन्य संबंधित वस्तुओं को नियमानुसार कब्जे में लिया। आरोपियों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की गई, जिसमें शहजाद पहले प्राथमिकी संख्या 474/22 (धारा 307/34 आईपीसी, थाना लाहौरी गेट) में शामिल पाया गया। शानू, बाल किशन और रमेश कुमार का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
आरोपियों के पास से कुल 2,40,500 रुपये नकद और जुए में इस्तेमाल होने वाले पासे बरामद हुए हैं। पुलिस ने बरामद नकदी और अन्य संबंधित वस्तुओं को नियमानुसार कब्जे में लिया। आरोपियों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की गई, जिसमें शहजाद पहले प्राथमिकी संख्या 474/22 (धारा 307/34 आईपीसी, थाना लाहौरी गेट) में शामिल पाया गया। शानू, बाल किशन और रमेश कुमार का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। इस मामले में आगे की जांच जारी है।