दिल्ली: नांगली सकरावती में प्लॉट पर बने छोटे-छोटे कारखानों में लगी आग, दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर

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दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग से हुए नुकसान का आकलन भी आग बुझने के बाद किया जाएगा। विज्ञापन

दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग से हुए नुकसान का आकलन भी आग बुझने के बाद किया जाएगा।

दिल्ली के नजफगढ़ स्थित नांगली सकरावती इलाके में रविवार शाम एक प्लॉट में बने छोटे-छोटे कारखानों में आग लग गई। दमकल विभाग को शाम 4:22 बजे आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की 24 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया।