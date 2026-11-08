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दिल्ली: नांगली सकरावती में प्लॉट पर बने छोटे-छोटे कारखानों में लगी आग, दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर

Sun, 08 Nov 2026 07:37 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 07:37 PM IST
सार

दिल्ली के नजफगढ़ के नांगली सकरावति इलाके में एक कपड़ों की फैक्टरी में आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस की 24 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। फिलहाल कूलिंग का काम चल रहा है।
 

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A fire broke out in a garment factory at Najafgarh, Nangli Sakrawati Delhi
Delhi fire - फोटो : एएनआई

विस्तार
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दिल्ली के नजफगढ़ स्थित नांगली सकरावती इलाके में रविवार शाम एक प्लॉट में बने छोटे-छोटे कारखानों में आग लग गई। दमकल विभाग को शाम 4:22 बजे आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की 24 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। 
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दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग से हुए नुकसान का आकलन भी आग बुझने के बाद किया जाएगा।
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