दिवाली पर दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचे घायल

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पटाखे जलाने की खुशी में दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में लोग पहुंचे। कुछ को अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती किया। दीये से जलने के भी मरीज सामने आए। एम्स और ट्रॉमा सेंटर में 67 लोग उपचार के लिए पहुंचे। 11 मरीजों को भर्ती करना पड़ा। सफदरजंग अस्पताल में दिवाली के त्योहार को लेकर 135 मरीज आए, इसमें 129 पटाखों और छह दीये से जलने वाले शामिल रहे। सात मरीज उपचार के लिए भर्ती हुए। डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 41 मरीज पहुंचे। 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला दीये से जलने के कारण भर्ती हुई।

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