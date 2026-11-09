दिल्ली: दिवाली की रात 36 एक्यूआई स्टेशन हुए बंद, सरकारी आंकड़ा 370 तो निजी एजेंसी ने 2283 तक बताई रीडिंग

1 of 5 दिल्ली में 59 में से 36 एक्यूआई स्टेशन बंद - फोटो : भूपिंदर सिंह

दिवाली की रात दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी (एक्यूआई) के कई स्टेशन बंद हो गए। इससे आधिकारिक प्रदूषण आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में पिछले पांच वर्षों में यह सबसे प्रदूषित दिवाली दर्ज की गई। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक स्थिति सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक खराब थी।



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आधी रात से नहीं नहीं मिल पा रहे थे डेटा

निजी एजेंसियों द्वारा जारी एक्यूआई रीडिंग ने सरकारी आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर तस्वीर पेश की। दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में हवा का स्तर बेहद खतरनाक बताया गया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने विश्वसनीय आधिकारिक डेटा की अनुपस्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निवेश के बावजूद निगरानी नेटवर्क का वास्तविक समय की रीडिंग देने में विफल रहना समझ से परे है। रॉयचौधरी ने कहा कि वास्तविक समय के डेटा से सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह और आपातकालीन प्रतिक्रियाएं तय की जानी चाहिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने गैर-कार्यशील स्टेशनों की जानकारी मांगी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के विश्लेषण के अनुसार, आधी रात से सुबह 2 बजे तक 20 से अधिक स्टेशन डेटा रिपोर्ट नहीं कर रहे थे।

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आंकड़ों में विसंगति और आरोप

सोमवार सुबह 8 बजे आधिकारिक एक्यूआई 370 था। वहीं, स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी मंच आईक्यूएयर ने 245 एक्यूआई दर्ज किया। एक्यूआई.इन ने दिल्ली में 637 एक्यूआई दर्ज किया, जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा गया। इस मंच ने दिवाली के बाद शहर का एक्यूआई 2,283 तक पहुंचने की रिपोर्ट दी। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर "डेटा धोखाधड़ी" का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण के स्तर को कम दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रही है।

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निगरानी स्टेशनों का बंद होना

दिवाली की रात रविवार शाम 7 बजे केवल एक स्टेशन बंद था। रात 10 बजे तक यह संख्या बढ़कर सात हो गई। रात 11 बजे तक 23 स्टेशन बंद हो चुके थे। आधी रात तक 29 स्टेशन डेटा रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। सोमवार सुबह 1 बजे तक यह संख्या 36 तक पहुंच गई। इसका मतलब था कि शहर के 59 निगरानी स्टेशनों में से केवल 23 ही रीडिंग दे रहे थे। यह स्थिति सोमवार सुबह 11 बजे तक बनी रही जब एक स्टेशन बंद था।

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