पटाखों पर पाबंदी बेअसर!: पांच साल में सबसे प्रदूषित रही दिल्ली की दीपावली, रातभर आतिशबाजी; सुबह सांसों पर संकट

प्रतिबंध के बावजूद देर रात तक होती रही आतिशबाजी

पटाखे फोड़ने पर पाबंदियों के बावजूद रविवार शाम दिल्ली के कई इलाकों में आतिशबाजी होती रही। पीतमपुरा, बुराड़ी, मयूर विहार और लुटियंस दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी पटाखे फोड़े गए। पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत सात और आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे और रात आठ से 10 बजे तक केवल हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति थी। इसके अलावा अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, वृद्धाश्रमों और अन्य शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर रोक थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी आतिशबाजी जारी रही।