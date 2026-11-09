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पटाखे ने ली जान: दिल्ली में 10 साल के बच्चे की मौत, अनार फटकर सीने में लगा; मां बोली- छाती में हो गया था छेद

Mon, 09 Nov 2026 08:56 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 09 Nov 2026 08:56 PM IST
सार

मोहित ने बताया कि भाई की मौत की जानकारी मिलते ही पिता जोगेंद्र की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत हुई। वहीं, मां अंजलि भी बदहवास हो गईं। परिजनों ने अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि बच्चा हादसे के बाद सांस ले रहा था और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने उचित इलाज नहीं किया।

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मृतक ऋषि का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी में दिवाली के जश्न के बीच दर्दनाक हादसे में 10 साल के बच्चे की जान चली गई। नरेला की राजीव कॉलोनी में परिवार के साथ घर के बाहर पटाखे जला रहे ऋषि की पटाखे की चपेट में आने से मौत हो गई। पटाखे का हिस्सा बच्चे के सीने में जा लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत राजा हरिश्चंद्र अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही पिता की भी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप और पुलिस पर बिना कार्रवाई शव ले जाने का आरोप लगाकर हंगामा किया।

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गली में बच्चों के साथ पटाखे जला रहा था ऋषि
ऋषि माता-पिता और दो भाइयों के साथ कॉलोनी के गली नंबर सात में रहता था। उसके भाई मोहित ने बताया कि रविवार रात 9.45 बजे ऋषि अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर पटाखा जला रहा था। इसी दौरान एक पटाखा अचानक फट गया और उसकी छाती पर जा लगा। बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रात 10.50 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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अनार के फटने से हुआ घायल
बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि बच्चा हाथ में पकड़कर अनार जला रहा था, जो अचानक पटाखा फट गया और उसके सीने में जा लगा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को अस्पताल में बच्चे को मृत घोषित किए जाने के बाद घटना की जानकारी मिली। बच्चे को मृत अवस्था में लाया गया था। पुलिस पटाखे के प्रकार और हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

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परिवार का दावा- सांस ले रहा था बच्चा
मोहित ने बताया कि भाई की मौत की जानकारी मिलते ही पिता जोगेंद्र की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत हुई। वहीं, मां अंजलि भी बदहवास हो गईं। परिजनों ने अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि बच्चा हादसे के बाद सांस ले रहा था और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने उचित इलाज नहीं किया। मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर जोर-जबरदस्ती करते हुए बिना कार्रवाई शव को ले जाने का भी आरोप लगाया है।

डराने धमकाने का आरोप
जिस घर में कुछ देर पहले दीपावली की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब मासूम की मौत से मातम पसरा है। बच्चे की मौत के बाद से मां अंजलि का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि वह अनार और स्काई शॉट्स जला रहा था, तभी पटाखा आकर उससे टकरा गया, जिससे उसके सीने में छेद हो गया। हादसे के बाद वह सांस ले रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां ठीक से इलाज नहीं किया गया। उन्होंने अस्पताल परिसर में डराने-धमकाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। उन्होंने न्याय की मांग की है।

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