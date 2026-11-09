पटाखे ने ली जान: दिल्ली में 10 साल के बच्चे की मौत, अनार फटकर सीने में लगा; मां बोली- छाती में हो गया था छेद

राजधानी में दिवाली के जश्न के बीच दर्दनाक हादसे में 10 साल के बच्चे की जान चली गई। नरेला की राजीव कॉलोनी में परिवार के साथ घर के बाहर पटाखे जला रहे ऋषि की पटाखे की चपेट में आने से मौत हो गई। पटाखे का हिस्सा बच्चे के सीने में जा लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत राजा हरिश्चंद्र अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही पिता की भी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप और पुलिस पर बिना कार्रवाई शव ले जाने का आरोप लगाकर हंगामा किया।

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