दिल्ली की हवा जहरीली: आप का केंद्र पर हमला, संजय सिंह बोले- 12 साल में नहीं खोजा समाधान; सेहत से खिलवाड़ जारी
संजय सिंह ने पंजाब में आप सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के प्रयासों का बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी की कमी आई है। सिंह ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तब हर साल 71,000 घटनाएं होती थीं। 2022 में आप के सत्ता में आने के बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है।
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सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शाम करीब 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 344 दर्ज किया गया। मथुरा रोड और भैरों मार्ग के आसपास एक्यूआई 392 रहा, जो भी 'बहुत खराब' श्रेणी में था। बढ़ते प्रदूषण स्तर पर आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लगा रही आप पर आरोप
संजय सिंह ने केंद्र पर प्रदूषण से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व पिछली आप सरकार पर दोष मढ़कर जिम्मेदारी से बचना चाहता है। सिंह ने निजी वेबसाइटों के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली का एक्यूआई 3,336 दिखाया गया। उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया, जो भारत की वैश्विक छवि के लिए भी हानिकारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए आप पर आरोप लगा रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर समाधान खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। सिंह के अनुसार, हर साल 20 लाख भारतीय प्रदूषण से मरते हैं, जिनमें से 30,000 अकेले दिल्ली में होते हैं।
पंजाब में पराली और किसानों का मुद्दा
संजय सिंह ने पंजाब में आप सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के प्रयासों का बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि पराली जलाने की घटनाओं में 90 फीसदी की कमी आई है। सिंह ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तब हर साल 71,000 घटनाएं होती थीं। 2022 में आप के सत्ता में आने के बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है। अब ऐसी घटनाओं की संख्या केवल 3,500 से 4,000 है। सिंह ने भाजपा पर पंजाब के किसानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया।
भाजपा पर आरोप और किसानों का अपमान
संजय सिंह ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साल भर चले आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तब मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों को 'खालिस्तानी' और 'आतंकवादी' करार दिया था। अब जब पंजाब के किसानों ने पराली जलाने को कम करने का सफल प्रयास किया है, तो उन्हें सराहना के बजाय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब और उसके किसानों को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा आप के खिलाफ दोषारोपण करके अपनी विफलताओं से ध्यान भटका रही है।
प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम पर कांग्रेस की चिंता
इस बीच, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लोगों से प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति सचेत रहने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए चिंता जताई। गौतम ने कहा कि लोगों को अपने छोटे बच्चों, बुजुर्ग परिवार के सदस्यों और अस्थमा या फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य के बारे में खुद चिंतित रहना चाहिए। उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गौतम ने कहा कि सरकार को इसके विभिन्न कारणों से निपटने के लिए एक समन्वित रणनीति बनानी चाहिए।
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