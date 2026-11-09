दिल्ली की हवा जहरीली: आप का केंद्र पर हमला, संजय सिंह बोले- 12 साल में नहीं खोजा समाधान; सेहत से खिलवाड़ जारी

भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लगा रही आप पर आरोप

संजय सिंह ने केंद्र पर प्रदूषण से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व पिछली आप सरकार पर दोष मढ़कर जिम्मेदारी से बचना चाहता है। सिंह ने निजी वेबसाइटों के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली का एक्यूआई 3,336 दिखाया गया। उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया, जो भारत की वैश्विक छवि के लिए भी हानिकारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए आप पर आरोप लगा रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर समाधान खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। सिंह के अनुसार, हर साल 20 लाख भारतीय प्रदूषण से मरते हैं, जिनमें से 30,000 अकेले दिल्ली में होते हैं।