दिल्ली में धनतेरस पर सोने की चमक, खरीदारी का उत्साह

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धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में महिलाओं की पहली पसंद सोने के आभूषणों की खरीदारी के लिए शुक्रवार को दिल्ली के करोल बाग स्थित ज्वेलरी शोरूम में युवतियों की खूब भीड़ उमड़ी। त्योहार के उत्साह के बीच शोरूम के मालिक भी ग्राहकों को आभूषण दिखाते हुए नजर आए।

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