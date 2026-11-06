दिवाली से पहले दिल्ली बनी गैस चैंबर: पाकिस्तान से आ रही हवाएं घोंट रही दम, इस सीजन का सबसे अधिक एक्यूआई दर्ज

बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा

शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 382 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। यह गुरुवार की तुलना में 13 अंक अधिक है। इस सीजन में अब तक का यह सबसे अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के मुताबिक, शुक्रवार को औसतन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर हवाएं चलीं। वहीं, शनिवार को उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। रविवार को हवा की दिशा उत्तर-पूर्वी रहने की संभावना है और इसकी गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुमान के मुताबिक, सोमवार तक हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। ऐसे में लोगों को प्रदूषित हवा से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।