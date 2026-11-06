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धनतेरस पर दिल्ली-NCR की सड़कें जाम: बाजारों में उमड़ी भीड़, रिंग रोड से एक्सप्रेसवे तक रेंगती रहीं गाड़ियां

Fri, 06 Nov 2026 07:19 PM IST
विकास कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 06 Nov 2026 07:19 PM IST
सार

इस अभूतपूर्व भीड़ के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। दिल्ली-एनसीआर की लगभग हर प्रमुख सड़क पर किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। शहर का सड़क बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया। वाहन चालक घंटों तक हॉर्न के शोर और रेंगते यातायात में फंसे रहे।

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दिल्ली में ट्रैफिक जाम - फोटो : ANI

धनतेरस के अवसर पर शुक्रवार शाम दिल्ली-एनसीआर में भारी यातायात जाम देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी की सड़कें लाल टेल-लाइट्स के अंतहीन सागर में बदल गईं। दिवाली उत्सव की शुरुआत के साथ ही लाखों लोग खरीदारी के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े।

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दिल्ली में लगा भीषण जाम - फोटो : ANI

कहां-कहां लगा भीषण जाम?
इस अभूतपूर्व भीड़ के कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। दिल्ली-एनसीआर की लगभग हर प्रमुख सड़क पर किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। शहर का सड़क बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया। वाहन चालक घंटों तक हॉर्न के शोर और रेंगते यातायात में फंसे रहे। कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, आनंद विहार, खिचड़ीपुर, करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और गाजीपुर हाईवे जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भीड़ से भरे रहे। साउथ एक्सटेंशन भी भीड़ से अटा रहा। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, आईटीओ, डीएनडी फ्लाईवे और दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे जैसे मुख्य मार्ग पार्किंग स्थल में बदल गए।

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दिल्ली में लगा जाम - फोटो : ANI

धनतेरस का महत्व और खरीदारी
धनतेरस देश के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह दिवाली उत्सव का पहला दिन होता है। इस दिन सोना, चांदी के आभूषण, बर्तन, रसोई का सामान, वाहन, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की भारी बिक्री होती है। झाड़ू खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह त्योहार अश्विन या कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरहवीं चंद्र तिथि को मनाया जाता है।

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दिल्ली में लगा जाम - फोटो : ANI

देवी-देवताओं की पूजा
धनतेरस का दिन नई खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सिद्धि विनायक गणेश जी, धन की देवी महालक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है। उन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है, जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया।

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