दिल्ली: साकेत कोर्ट के पास कार शोरूम में भीषण आग, कई कार जलकर राख; देखें भयावह वीडियो

आसमान में उठा काले धुएं का घना गुबार

शोरूम से काले धुएं का घना गुबार उठता दिखाई दिया, जो आसमान में काफी ऊंचाई तक फैल गया और दूर से भी नजर आ रहा था। दमकलकर्मी आग बुझाने के साथ ही शोरूम के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे थे। आग तेज होने के साथ आसपास का पूरा इलाका धुएं से घिर गया। शोरूम के अंदर खड़ी कई कारें आग की लपटों में पूरी तरह घिरी दिखाई दीं। आग ने परिसर के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के सामने आए दृश्यों में कई वाहन एक साथ जलते हुए दिखाई दिए, जबकि इमारत से लगातार घना धुआं निकल रहा था।