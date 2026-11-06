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दिल्ली: साकेत कोर्ट के पास कार शोरूम में भीषण आग, कई कार जलकर राख; देखें भयावह वीडियो

Fri, 06 Nov 2026 04:52 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 06 Nov 2026 04:52 PM IST
सार

इस भयानक हादसे में जान बचाने की जद्दोजहद में कुछ लोगों को शोरूम की इमारत से नीचे कूदना पड़ा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

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साकेत स्थित कार शोरूम में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में शुक्रवार को किआ कार के एक शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे कई वाहन जलकर खाक हो गए। इमारत के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि दमकलकर्मियों ने अब तक शोरूम से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।

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मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां
दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) को दोपहर 3:47 बजे शोरूम में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 10 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग की कई टीमों को तैनात किया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

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आसमान में उठा काले धुएं का घना गुबार
शोरूम से काले धुएं का घना गुबार उठता दिखाई दिया, जो आसमान में काफी ऊंचाई तक फैल गया और दूर से भी नजर आ रहा था। दमकलकर्मी आग बुझाने के साथ ही शोरूम के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे थे। आग तेज होने के साथ आसपास का पूरा इलाका धुएं से घिर गया। शोरूम के अंदर खड़ी कई कारें आग की लपटों में पूरी तरह घिरी दिखाई दीं। आग ने परिसर के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के सामने आए दृश्यों में कई वाहन एक साथ जलते हुए दिखाई दिए, जबकि इमारत से लगातार घना धुआं निकल रहा था।

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मौके पर जाम की बनी स्थित
सड़क से गुजर रहे कई लोग भी घटना देखने और अपने मोबाइल फोन में उसका वीडियो बनाने के लिए रुक गए, जिससे शोरूम के पास सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुटने के बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों को वहां से हटाना शुरू किया, ताकि दमकल की गाड़ियों की आवाजाही और आग बुझाने के अभियान में बाधा न आए।

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