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ग्राउंड रिपोर्ट: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर जुटी भीड़; पुलिस ने रोका रास्ता

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 25 Sep 2026 04:50 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 04:50 PM IST







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चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से शुक्रवार को प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं। हालांकि, प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के कारण दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर के भीतर जाने से रोक रही है। मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है। ... और पढ़ें

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