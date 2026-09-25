आस्था कुंज सामूहिक दुष्कर्म: आरोपी के मोबाइल में कई अश्लील वीडियो मिले, हथियार-निरोध भी बरामद, इस जवाब की तलाश

पीसीआर कॉल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

घटना के बाद आरोपी भाई हेमंत और मुकेश एक खाने की दुकान पर गए और फिर श्रीनिवासपुरी स्थित अपने घर लौट आए। वहां उन्होंने अपने कपड़े धोए, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। आरोप है कि उन्होंने लड़की को घटना के बारे में किसी को बताने पर धमकी भी दी। लेकिन बाद में लड़की ने अपनी दोस्त को पूरी बात बताई, जिसके बाद दोस्त ने पीसीआर को फोन कर पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद करीब रात 8:45 बजे पीसीआर कॉल की गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद नाबालिग काफी डरी हुई थी।