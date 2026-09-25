दिल्ली के मॉडल टाउन में लगी आग: शॉर्ट सर्किट से इमारत में उठीं लपटें, अंदर थे 30 लोग; इन तीन ने निभाया फर्ज

इस तरह बचाई गई लोगों की जान

दोपहर करीब 01:58 बजे मॉडल टाउन थाना क्षेत्र की एक इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। मॉडल टाउन थाने के बीट ऑफिसर हेड कांस्टेबल पवन सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अशोक गिरि को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एसएचओ अशोक गिरि ने बिना देर किए पीसीआर कॉल की और संबंधित आपातकालीन एजेंसियों को अलर्ट किया। इसके बाद, इंस्पेक्टर अशोक गिरि अपनी टीम- हेड कांस्टेबल महेंद्र और कांस्टेबल चंदर पाल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मोर्चा संभाल लिया।